انتخابات تونس.. إقبال متواضع ومناشدة للشباب للمشاركة

قال رئيس الهيئة المستقلة العليا للانتخابات في تونس، نبيل بافون، الأحد، إن نسبة المشاركة في تصويت الاستحقاق الرئاسي، بلغت 27.8 في المئة الساعة الثالثة ظهرا.
وذكر بوفون في إفادة صحفية قبل ساعة من إغلاق مراكز الاقتراع: "شباب تونس وبناتها.. بقي ساعة لن تتكرر إلا بعد خمس سنوات.. من أجل هذا اليوم قامت ثورة استشهد فيها تونسيون ومازالت ملفات الجرحى والشهداء مفتوحة ".
وأضاف: "تونس تستحق منا أن ينزل الشباب ويقوم بواجبه ويدلي بصوته".
وبيّن أن عدد الناخبين حتى الآن هو مليون و862 ألف من إجمالي 7 ملايين و 145 ألف ناخب مسجل.
وانطلقت عملية التصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية في تونس، الأحد، حيث يتنافس 24 مرشحا على أصوات المسجلين في قوائم الانتخاب.
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