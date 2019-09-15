انتخابات تونس.. إقبال متواضع ومناشدة للشباب للمشاركة

ودعا بافون الشباب إلى النزول والمشاركة في التصويت بعد عزوف واضح عن المشاركة جرى رصده خلال اليوم.

وذكر بوفون في إفادة صحفية قبل ساعة من إغلاق مراكز الاقتراع: "شباب تونس وبناتها.. بقي ساعة لن تتكرر إلا بعد خمس سنوات.. من أجل هذا اليوم قامت ثورة استشهد فيها تونسيون ومازالت ملفات الجرحى والشهداء مفتوحة ".



وأضاف: "تونس تستحق منا أن ينزل الشباب ويقوم بواجبه ويدلي بصوته".

وبيّن أن عدد الناخبين حتى الآن هو مليون و862 ألف من إجمالي 7 ملايين و 145 ألف ناخب مسجل.

وانطلقت عملية التصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية في تونس، الأحد، حيث يتنافس 24 مرشحا على أصوات المسجلين في قوائم الانتخاب.