بالوثائق.. إعفاء مازن جبار من إدارة مستشفى الفلوجة وتكليف كريم ناجي مديراً بالوكالة

تنشر الخليج 365، وثيقتين صادرتين من دائرة صحة الانبار تتضمن الاولى إعفاء مازن جبار من إدارة مستشفى الفلوجة. وتتضمن الوثيقة الثانية تكليف كريم ناجي مديراً بالوكالة لمستشفى الفلوجة.

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