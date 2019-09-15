تنشر الخليج 365، بالوثائق قرار القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بإعادة تشكيل قيادة العمليات المشتركة. وتضم الوثائق توجيهاً من عبد المهدي لتكون قيادة العمليات المشتركة برئاسته، وأن يكون معاون رئيس أركان الجيش لشؤون العمليات الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله، نائباً له.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالوثائق.. اعادة تشكيل قيادة العمليات المشتركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.