دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى إقرار الهدنة في اليمن ووقف الحرب على هذا البلد، مؤكدا أن العامل الرئيس المزعزع لاستقرار المنطقة هو التدخلات الأمريكية.
وقال روحاني اليوم الأحد قبيل مغادرته إلى تركيا للمشاركة في الاجتماع الثلاثي حول التسوية السورية: "يجب أن تكون هناك هدنة في اليمن ويجب وقف الحرب في هذا البلد"، مشيرا إلى أن حل أزمات المنطقة لن يأتي إلا بالحوار بين دول الجوار.
وأضاف الرئيس الإيراني أن "واشنطن تدعم الرياض في حرب اليمن ولا بد بأن تعترف أمريكا بأن تدخلاتها في المنطقة تؤدي إلى عدم الاستقرار".
وأضاف الرئيس الإيراني أن "واشنطن تدعم الرياض في حرب اليمن ولا بد بأن تعترف أمريكا بأن تدخلاتها في المنطقة تؤدي إلى عدم الاستقرار".
وتابع: "على الأمريكيين أن يعلموا أن العامل الرئيسي لاستتباب الأمن في المنطقة هو وقف اعتداءاتهم واعتداءات الكيان الصهيوني".
كانت هذه تفاصيل خبر روحاني يدعو إلى إقرار هدنة في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.