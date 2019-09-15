الهيئة العليا للتعداد السكاني تعقد اجتماعاً وتؤكد استعدادها الكامل لاجرائه

عقدت الهيئة العليا للتعداد السكاني، الاحد، اجتماعاً لها اكدت فيه استعدادها الكامل لاجرائه، فيما اكدت وزارة التخطيط على توفير التعداد العام للبيانات والإحصاءات الخاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.
واضافت الوزارة، أن "الاجتماع استعرض جهود تنفيذ التعداد، وجاهزية الملاكات المتخصصة وابرز التحديات التي يمكن مواجهتها وسبل تجاوزها دون أي تأثير على التوقيتات المحددة لإنجازه، فيما أكد الدليمي على توفير التعداد العام للبيانات والإحصاءات الخاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقديم افضل الخدمات للمواطنين".
وتابعت الوزارة، أن "الاجتماع ناقش ما تم تحقيقه من خطوات، والهيكل التنظيمي لتشكيلات التعداد وآليات عمل كل منها في المحافظات والأقضية والنواحي والقرى المرتبطة بها، والسبل الأمثل لاستثمار الدعم الدولي والجهود التي سيسهم بها صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA).".
من جهتهم اكد اعضاء الهيئة العليا للتعداد على "استعدادهم الكامل وفقاً للتوقيتات والمحددات المُقرة"، مشيدين في ذات الوقت بـ"جهود وزير التخطيط في توفير جميع الظروف المناسبة لتنفيذ التعداد".
واوضحت الوزارة ان "الوزير اطلع ميدانياً على استعدادات غرفة العمليات والإدارة التنفيذية للتعداد العام للسكان والمساكن".
وكانت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي، حددت نهاية عام ٢٠٢٠، موعداً لاجراء التعداد العام للسكان.
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