المرور تعلن حصول الموافقة على فتح مفرزتين للجان الطبية في الحسينية والتاجيات

أعلنت مديرية المرور العامة، الأحد، حصول الموافقة على فتح مفرزتين للجان الطبية في قطاعي الحسينية والتاجيات. وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "بناءً على التنسيق المستمر بين مدير المرور العام مع وكيل وزير الصحة حصلت موافقة على فتح مفرزتين للجان الطبية في موقعي الحسينية والتاجيات". وأضافت أن "افتتاح الموقعين سيتم بشكل تجريبي لفك الزخم على المستوصفات الطبية".



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