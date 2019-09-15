روسيا: هجوم أرامكو لا يساهم في استقرار أسواق الطاقة

قالت روسيا، الأحد، إن الهجوم الذي استهدف معملين تابعين لشركة أراموكو السعودية بمحافظة بقيق وهجرة خريص، لا يساهم في استقرار أسواق النفط العالمية.

وأكد الكرملين، في أول تعليق على الهجوم الإرهابي، أن مثل تلك الأحداث تؤثر بالسلب على استقرار الأسواق النفطية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في حديث لصحيفة "فيدوموستي" مساء اليوم الأحد، إن الهجوم الذي نفذ فجر السبت بواسطة طائرات مسيرة واستهدف البنية التحتية السعودية، حدث مقلق بالنسبة إلى سوق النفط العالمية.



وأوضح المتحدث باسم الكرملين، حسب الصحيفة: "بالطبع لا تسهم أي تقلبات مماثلة في إرساء الاستقرار في أسواق الطاقة".

وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "بالطبع على علم بهذه الأحداث"، فيما قال، ردا على سؤال حول هذا الموضوع، إن الجانب السعودي لم يطلب أي مساعدة من روسيا على خلفية هذا الهجوم.

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وفي وقت سابق الأحد، قال متعاملون ومحللون إن سوق النفط ستشهد ارتفاعا في الأسعار يتراوح بين 5 و 10 دولارات للبرميل عندما تستأنف نشاطها الإثنين.

ويتوقع المحللون أنه ربما تقفز الأسعار إلى 100 دولار للبرميل إذا لم تستأنف السعودية سريعا الإمدادات التي تعطلت السبت بسبب هجمات إرهابية.

وأوقف الهجوم الإرهابي ما يزيد على نصف الإنتاج السعودي من النفط الخام أي 5% تقريبا من الإمدادات العالمية.



ولاقى الهجوم إدانات دولية وعربية موسعة، كما أدانته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

والسبت، قال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية إن فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو باشرت حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص.

وأوضح المتحدث الأمني أن الحريقين نشبا نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار "درون"، وتمت السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما.