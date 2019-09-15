البرهان يجري حركة ترقيات بالجيش السوداني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر رئيس المجلس السيادي، القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الأحد، عددا من القرارات، تم بموجبها ترقية عدد من الضباط في الرتب المختلفة للرتبة الأعلى، وإحالة آخرين إلى التقاعد.

وقال المتحدث الرسمي للجيش السوداني، العميد عامر محمد الحسن، في بيان: "إن القرارات تأتي في إطار الإجراءات الدورية التي تتم وفقا لقوانين ولوائح القوات المسلحة للمحافظة على التدرج الوظيفي والهرمية".

كان الفريق أول عبد الفتاح البرهان أكد، في تصريحات سابقة، ضرورة إعادة هيكلة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى.

وأكد أن القوات المسلحة السودانية سيتم النأي بها عن الاستقطاب والعمل السياسي للتركيز على تطويرها لتحقيق تطلعات جنودها والشعب.

وقال البرهان، في كلمته خلال تخرج عدد من طلاب الكليات العسكرية، الخميس، "إن القوات ومكوناتها متماسكة، ومحاولات شق الصف والوقيعة مستحيلة".