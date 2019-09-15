- 1/2
- 2/2
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، الأحد، أن نسبة الإقبال على مراكز الاقتراع ارتفعت إلى 27.8% حتى الساعة الخامسة بتوقيت جرينتش، بعد أن كانت 16% في كامل الدوائر الانتخابية في منتصف النهار.
وأشارت الهيئة في مؤتمر صحفي، إلى أن نسبة الإقبال على مراكز الاقتراع بلغت 27.8%، قبل قبل ساعتين من إنتهاء التصويت في السابعة مساء اليوم الأحد، بتوقيت جرينتش.
وتتواصل عملية الاقتراع حتى السادسة مساء بتوقيت تونس (19:00 بتوقيت جرينتش)، على أن يتم بعدها الانطلاق في عملية الفرز للإعلان عن النتائج الأولية.
ويتنافس في الانتخابات 25 مرشحا بعد انسحاب المرشحين سليم الرياحي ومحسن مرزوق لصالح عبدالكريم الزبيدي الذي يعتبر حسب المراقبين من أبرز المرشحين للفوز بالرئاسة التونسية.
كانت هذه تفاصيل خبر الانتخابات التونسية.. ارتفاع نسبة المشاركة إلى 27.8% حتى 16:00 تغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.