الانتخابات التونسية.. ارتفاع نسبة المشاركة إلى 27.8% حتى 16:00 تغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، الأحد، أن نسبة الإقبال على مراكز الاقتراع ارتفعت إلى 27.8% حتى الساعة الخامسة بتوقيت جرينتش، بعد أن كانت 16% في كامل الدوائر الانتخابية في منتصف النهار.



وأشارت الهيئة في مؤتمر صحفي، إلى أن نسبة الإقبال على مراكز الاقتراع بلغت 27.8%، قبل قبل ساعتين من إنتهاء التصويت في السابعة مساء اليوم الأحد، بتوقيت جرينتش.





وتتواصل عملية الاقتراع حتى السادسة مساء بتوقيت تونس (19:00 بتوقيت جرينتش)، على أن يتم بعدها الانطلاق في عملية الفرز للإعلان عن النتائج الأولية.



ويتنافس في الانتخابات 25 مرشحا بعد انسحاب المرشحين سليم الرياحي ومحسن مرزوق لصالح عبدالكريم الزبيدي الذي يعتبر حسب المراقبين من أبرز المرشحين للفوز بالرئاسة التونسية.

