إقالة الإخواني "عيساوي" من رئاسة تلفزيون السودان

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العين الإخبارية - الخرطوم- مرتضى كوكوالأحد 2019/9/15 07:47 م بتوقيت أبوظبي
الإخواني إسماعيل محمد أحمد عيساوي
أصدر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الأحد، قرارا بإقالة الإخواني إسماعيل محمد أحمد عيساوي، من رئاسة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في البلاد.
ووجه حمدوك وزارتي الثقافة والإعلام والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.
وكلف رئيس الوزراء الإذاعي المخضرم إبراهيم محمد إبراهيم البزعي بتولي مهام المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.
وسادت حالة كراهية عارمة لدى الشارع السوداني، تجاه الإخواني عيساوي، بعدما أنتج فيلما تحت عنوان "خفافيش الظلام" والذي اعتبره الشارع مسيئا للمعتصمين أمام القيادة العامة للجيش بالخرطوم.
وتحتجز السلطات السودانية نحو 25 من رموز نظام الإخوان المخلوع في سجن كوبر القومي، وسط مطالبات بتوسيع نطاق الاعتقالات لتشمل جميع منسوبي الحركة الإسلامية السياسية المتورطين في جرائم قتل وفساد.
وتجرى حاليا محاكمة البشير في اتهامات تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والثراء الحرام.
وخلال 4 جلسات محاكمة، وجهت هيئة محكمة خاصة تهما رسمية للبشير بالثراء الحرام والفساد، وذلك على خلفية ضبط عملات محلية وأجنبية بمقر إقامته عقب عزله.
وحددت المحكمة في الجلسة السابقة جلستين قادمتين لسماع بقية الشهود قبل النطق بالحكم في القضية.
ويواجه رموز النظام المعزول بلاغات جنائية في محكمة الخرطوم، بتهم تقويض النظام الديمقراطي باستيلائهم على السلطة بانقلاب عسكري عام 1989.
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