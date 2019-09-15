القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دولة الإمارات تواصل ريادتها وتستعد لمعانقة الفضاء.
رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري ينطلق إلى محطة الفضاء الدولية يوم 25 سبتمبر 2019.
المنصوري أول رائد فضاء عربي تستقبله المحطة الدولية، حيث يخضع للتدريبات في روسيا بمركز "يوري جاجارين" لتدريب رواد الفضاء، لتحمله مركبة "سويوز إم إس 15" من محطة "بايكونور" الفضائية بكازاخستان، في تمام الساعة 5:56 مساء بتوقيت دولة الإمارات.
رائد الفضاء الإماراتي أول عربي يشارك بالأبحاث العلمية في الفضاء، حيث يجري 16 تجربة علمية من بينها 6 على متن محطة الفضاء الدولية، لدراسة تفاعل المؤشرات الحيوية لجسم الإنسان في الفضاء مقارنة بالتجارب التي أجريت على الأرض.
ثم يعود المنصوري إلى الأرض بعد 8 أيام من التجارب العلمية، على متن المركبة "سويوز إم إس 12" يوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر 2019.
دولة الإمارات تصل بريادتها إلى الفضاء.
كانت هذه تفاصيل خبر دولة الإمارات في مهمة تاريخية إلى الفضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.