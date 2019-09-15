دولة الإمارات في مهمة تاريخية إلى الفضاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دولة الإمارات تواصل ريادتها وتستعد لمعانقة الفضاء.

رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري ينطلق إلى محطة الفضاء الدولية يوم 25 سبتمبر 2019.

المنصوري أول رائد فضاء عربي تستقبله المحطة الدولية، حيث يخضع للتدريبات في روسيا بمركز "يوري جاجارين" لتدريب رواد الفضاء، لتحمله مركبة "سويوز إم إس 15" من محطة "بايكونور" الفضائية بكازاخستان، في تمام الساعة 5:56 مساء بتوقيت دولة الإمارات.

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رائد الفضاء الإماراتي أول عربي يشارك بالأبحاث العلمية في الفضاء، حيث يجري 16 تجربة علمية من بينها 6 على متن محطة الفضاء الدولية، لدراسة تفاعل المؤشرات الحيوية لجسم الإنسان في الفضاء مقارنة بالتجارب التي أجريت على الأرض.

ثم يعود المنصوري إلى الأرض بعد 8 أيام من التجارب العلمية، على متن المركبة "سويوز إم إس 12" يوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر 2019.

دولة الإمارات تصل بريادتها إلى الفضاء.