تحقيق عاجل من الكويت على خلفية رصد طائرة مسيرة بالتنسيق مع السعودية

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الأحد 15 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365

اعلنت السلطات الأمنية الكويتية اليوم أنها تجري تحقيقا بشأن رصد تحليق طائرة مسيرة على الجانب الساحلي، كما تنسق مع السعودية حول الهجوم الإرهابي الذي استهدف معملين نفطيين تابعين لشركة أرامكو.



وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير الداخلية بالإنابة أنس خالد الصالح، اليوم الأحد، في تصريحات صحفية، إن رئاسة الأركان الكويتية تجري تنسيقا مباشرا ومستمرا مع الأشقاء في القوات المسلحة السعودية والدول الشقيقة والصديقة على خلفية الهجوم بطائرات مسيرة على معملين تابعين لشركة أرامكو .

وقال أن القيادات الأمنية باشرت إجراء التحقيقات اللازمة بشأن ما تم رصده من تحليق طائرة مسيرة في مناطق على الجانب الساحلي من مدينة الكويت، وما تم اتخاذه من إجراءات والسبل الكفيلة للتصدي لها.

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وأشار الصالح إلى أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك قد وجه القيادات العسكرية والأمنية إلى تشديد الإجراءات الأمنية حول المواقع الحيوية داخل دولة الكويت، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن البلاد.

وأوضح أن القيادات الأمنية قدمت لرئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع اليوم إيجازا عن الأوضاع الأمنية في المنطقة، وآخرها العمليات التخريبية لمنشآت نفطية داخل أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة.

والسبت، قال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية إنه عند الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص.

وأوضح المتحدث الأمني أن الحريقين نشبا نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار "درون"، وتمت السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك.