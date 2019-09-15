نتنياهو: قناة الجزيرة القطرية أفضل من قنواتنا الإسرائيلية

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الأحد 15 سبتمبر 2019

نتنياهو

كتب الخليج 365 - حسام السعيدي

في حديث كشف عن مدى عمالة قناة الجزيرة القطرية، تغزل بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم، الأحد، في قناة الجزيرة القطرية التي يتهمها الرباعي العربي بدعم الإرهاب والتطرف.



وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي "غالي تسهال"، مساء اليوم، الأحد، بأن نتنياهو تغزل في قناة" الجزيرة" العربية الإخبارية، مقارنة بقنوات إخبارية ووسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت الإذاعة العبرية في حوار أجرته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الأخير يقارن بين كل من شبكتي القنوات "NewsChannelIL" و "newsisrael13" الإخباريتين الإسرائيليتين، وبين قناة الجزيرة الإخبارية العربية.

وقال نتنياهو:بعض القنوات الإخبارية العربية (في إشارته إلى قناة الجزيرة القطرية) تعطي مزيدا من الاحترام وتمنح مزيدا من الوقت للرد أو الإجابة.

وكانت مملكة البحرين قد تقدمت لجامعة الدول العربية بشكوى ضد قناة الجزيرة بعد بثها فيلما منتصف شهر يوليو/تموز الماضي ضمن برنامج "ما خفي أعظم".

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وأوضحت المصادر أن الشكوى البحرينية ضد الجزيرة رفعت إلى اجتماع وزراء الخارجية في مقر الأمانة العامة بالقاهرة.

وقال الكاتب والمحلل السياسي البحريني المعارض عادل مرزوق –في مقابلة مع الجزيرة- إن البحرين تتقدم بشكواها ضد القناة إلى جهة غير مختصة، في إشارة إلى اجتماع وزراء الخارجية بجامعة الدول العربية في القاهرة.

وأضاف مرزوق أن هذه الشكوى تحرف محتوىً إعلامياً يتهم جهات في الحكومة البحرينية بدعم جماعات متطرفة كالقاعدة، إلى مسار سياسي بمنطقة الخليج غير ِذي صلة بتلك الاتهامات.

وكشفت حلقة "ما خفي أعظم" -التي أثارت حفيظة المنامة- عن وجود مخطط سري نسقته المخابرات البحرينية عام 2003 مع قيادات تولت تجنيدها في تنظيم القاعدة بهدف اغتيال معارضين بارزين.

وبث البرنامج تسجيلات سرية تتضمن شهادات لمنفذي المخطط الذي وضع بتكليف مباشر من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

يشار إلى أن البحرين هي من بين دول حصار قطر الأربع التي وضعت إغلاق الجزيرة واحدا من شروطها الـ13 لفك الحصار.