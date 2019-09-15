مشاركة يمنية في مؤتمر أوقاف الدول الإسلامية بالقاهرة

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الأحد 15 سبتمبر 2019

عطية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم الأحد، أيلول 15، 2019 ، في مؤتمر أوقاف الدول الإسلامية المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة، تحت شعار(فقه بناء الدول.. دراسة فقهية معاصرة) بوفد يترأسه وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطيه.

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وذكر وزير الأوقاف والإرشاد، أن المؤتمر سيناقش خلال الفترة من 15وحتى 16 سبتمبر الجاري، الأحكام الفقهية المتعلقة ببناء الدول ، وعوامل بناء الدول، وفقه الدول وفقه الجماعات، ومفهوم الدولة وأركانها وطبيعتها بين الماضي والحاضر وقديما وحديثا، والأحكام الفقهية للمواطنة بين التأصيل والمعاصرة، والمواطنة في الفقه الإسلامي وفقه المواطنة الإقليمية والعالمية.

ووفق وكالة "سبأ" فقد أكد على أهمية بناء الدول والحفاظ على استقرارها، وهو ما يؤيده المؤتمر.

وأشار عطية إلى أن تخريب الأوطان يأتي من جماعات قد أخذت ببعض ظواهر النصوص، وقشورية التدين، وجهلت كل المعاني والمقاصد التي يحث عليها الإسلام للحفاظ على أرواح الناس وممتلكاتهم ورعاية مصالحهم من قبل الدولة، وواجب العلماء اليوم مواجهة هذا التطرف بترشيد الناس للتدين الصحيح الذي ينبذ كل ظواهر الإرهاب والتطرف.

ويشارك في المؤتمر سفير اليمن لدى جمهورية مصر العربية الدكتور محمد مارم، ووكيل وزارة الأوقاف المساعد طارق القرشي.