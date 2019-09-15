"التعاون الإسلامي" تدين إعلان نتنياهو حول "غور الأردن"

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الأحد 15 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

عبر وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ،الأحد، عن رفضهم إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه "فرض السيادة الاسرائيلية على جميع مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية المحتلة".



جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء المنظمة والذي عقد بطلب من السعودية بجدة.

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واستنكر البيان إعلان نتنياهو بشأن غور الأردن، معتبرا أن هذا التصعيد الخطير يعد اعتداء خطيرا جديدا على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني.

اعتبر البيان الإعلان انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مؤكدا على مركزية قضية فلسطين والقدس.

كما حمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة إزاء تصرفاتها، مؤكدا أن إعلان نتنياهو يقوض الجهود السلام العادل والشامل.

وأوضح البيان أن تصرفات نتنياهو وإعلانه الأخير يدفع المنطقة نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار.