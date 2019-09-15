شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي: الاعتداء على منشأتي «أرامكو» تهديد حقيقي للأمن الإقليمي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (بروكسل)
أدان الاتحاد الأوروبي اليوم (الأحد) الهجوم على منشأتي نفط في المملكة العربية السعودية.
وقال بيان لخدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل إن الهجوم بطائرات بدون طيار أمس (السبت) على منشأتي أرامكو في المملكة العربية السعودية يمثل تهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي.
وأوضح البيان أنه في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات في المنطقة، يقوض هذا الهجوم العمل المتواصل لوقف التصعيد والحوار، معرباً عن وقوف الاتحاد الأوروبي مع السلطات السعودية والشعب السعودي.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي: الاعتداء على منشأتي «أرامكو» تهديد حقيقي للأمن الإقليمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.