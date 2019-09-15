شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي: الاعتداء على منشأتي «أرامكو» تهديد حقيقي للأمن الإقليمي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بروكسل)

أدان الاتحاد الأوروبي اليوم (الأحد) الهجوم على منشأتي نفط في المملكة العربية السعودية.

وقال بيان لخدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل إن الهجوم بطائرات بدون طيار أمس (السبت) على منشأتي أرامكو في المملكة العربية السعودية يمثل تهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي.

وأوضح البيان أنه في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات في المنطقة، يقوض هذا الهجوم العمل المتواصل لوقف التصعيد والحوار، معرباً عن وقوف الاتحاد الأوروبي مع السلطات السعودية والشعب السعودي.