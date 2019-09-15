القصة الكاملة لتحول المقاول الهارب لمحلل استراتيجي.. وكيف سرق أموال اليتامى.. ورصد الدعم الممنهج من القنوات الإرهابية

الموجز

تحول المقاول الهارب محمد على إلى محلل استراتيجى يرتجل بكلام غير مفهوم كلما خرج فى فيديو جديد له، حيث يروى كلامًا متقطعًا وغير مفهوم ولا يتسق مع ما يتحدث عنه.

"المقاول الهارب"، اسم اعتلى مؤخرا محركات البحث بسبب مجموعة الفيديوهات التى أطلقها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تحمل كما كبيرا من الإدعاءات والأكاذيب والأقاويل المرسلة غير مستندة على أى أسانيد أو حقائق والمسيئة للدولة المصرية وجيشها.

تاريخ المقاول الهارب

وبنظرة سريعة لتاريخ هذا المقاول الهارب وكيفية صعوده نجد أن حلم الشهرة ظل يراوده طوال حياته، فتارة يحاول اقتحام مجال التمثيل بأعمال التى وصفها النقاد بالــ"فاشلة" والتى لم يحقق من ورائها أى طائل، وتارة أخرى يقرر دخول مجال المقاولات.

القروض تحاصره

وحاصرته القروض وزادت على أعبائه المالية من حجم الديون فقرر الهروب خارج البلاد والبحث عن أى سبيل آخر للشهرة من خلال إطلاق مجموعة من الفيديوهات الكاذبة لعلها تعيد إحياء وترديد اسمه من جديد، وأخيرا حاول أن يصبح محللا استراتيجيا يدلى برأيه فى قضايا ليس على علم بها من الأساس.



ورصد موقع "اليوم السابع" مراحل صعود وتحول المقاول الهارب ومنحنيات الفشل التى شهدها خلال حياته ودفعته لاختلاق الأكاذيب والأحاديث الباطلة لتحقيق شهرة زائفة.

دعم ممنهج

وتقوم جماعة الإخوان الإرهابية فى تركيا وقطر، بدعم ممنهج للمقاول الهارب محمد على، من أجل ترويج الشائعات ضد الدولة المصرية ومؤسساتها والنيل منها.

ولم تتوان وسائل الإعلام الإخوانية وأبواقها ممثلة فى قنوات الشرق ومكملين وموقع رصد، فى الترويج لكل أكاذيب الهارب محمد على، وزادت من حدة حملتها الداعمة له بعد تيقنها من أن ما يروجه من شائعات ليس له صدى كبير داخل المجتمع المصرى.

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انخفاض نسبة المشاهدة

ومع الانخفاض الشديد فى نسبة المشاهدات لفيديوهات الكومبارس الهارب، لم يعد أمام القنوات والمواقع الإخوانية، سوى التدخل بأنفسهم لإنقاذ الموقف، ولذلك بدأت كل قنواتهم وبدون مواربة فى دعم وتمويل ومشاركة لكل فيديوهات المقاول الفاشل، على مختلف صفحاتهم رصد، الشرق، مكملين، فضلا عن لجانهم الإلكترونية المستمرة فى دعمه على مدار اليوم، لكنهم لا يدركون أن الفيلم انتهى.

شقيق الهارب

وبعد أن انتظر كثيرون من المقاول الهارب أن يثبت صحة اداعاءاته بأية مستندات أو أدلة، ظهر شقيقه ليكشف أن محمد على الممثل المغمور أكل أموال أبناء شقيقه المتوفى، وسرق أموال اليتامى وهرب خارج مصر.

ونشر أحمد الأوراق والمستندات التى كشفت أن المقاول الهارب قد استولى على ميراث شقيقه المتوفى، بعد أن وكله والده لبيع ممتلكات شقيقه المتوفى، لكن محمد على سرق تلك الممتلكات وهرب خارج مصر، وظل والده ووالدته يحاولان التواصل معه وكان يتهرب منهما، مما اضطر والدته لرفع قضية ضد ابنها لاستعادة أموال الأطفال الأيتام، ولكن دون جدوى.

ويرصد فيلم "آكِل الحرام" القصة كاملة بالفيديوهات والمستندات المنشورة الخاصة بالتوكيلات والقضايا المرفوعة ضد المقاول الهارب.