شدّد رئيس كتلة "الوسط المستقل النائب نجيب ميقاتي، على أنّ "الاعتداء الّذي استهدف معمَلي تكرير النفط التابعين لشركة "أرامكو" السعودية، هو اعتداء موصوف على السعودية بما تمثّله من دور وحضور وازن، عربيًّا ودوليًّا".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّنا ندين هذا العمل بقوّة، ونعبّر عن تضامننا مع السعودية قيادةً وشعبًا".
كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي دان الاعتداء على منشأتي نفط لأرامكو: نتضامن مع السودية قيادة وشعبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.