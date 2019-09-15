ميقاتي دان الاعتداء على منشأتي نفط لأرامكو: نتضامن مع السودية قيادة وشعبا

شدّد رئيس كتلة "الوسط المستقل النائب ​نجيب ميقاتي​، على أنّ "الاعتداء الّذي استهدف معمَلي تكرير ​النفط​ التابعين لشركة "​أرامكو​" ​السعودية​، هو اعتداء موصوف على السعودية بما تمثّله من دور وحضور وازن، عربيًّا ودوليًّا".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّنا ندين هذا العمل بقوّة، ونعبّر عن تضامننا مع السعودية قيادةً وشعبًا".