بري استقبل عائلة المغترب حسن جابر ورئيس الجالية اللبنانية في الغابون

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري أشقاء وأفراد من أسرة المغترب اللبناني الذي احتجز في مطار اديس ابابا حسن جابر أثناء عودته الى لبنان بحضور رئيس المجلس القاري في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم عباس فواز ورئيس الجالية اللبنانية في الغابون عماد جابر .
لفت رئيس الجالية اللبنانية في الغابون عماد جابر إلى "إننا جئنا لشكر بري على الجهود التي بذلها لمتابعة قضية شقيقي الحاج حسن وهو كان منذ اللحظة الأولى متابعاً لكل التفاصيل وكذلك أيضاً وزارة الخارجية، كما لا بد من توجيه الشكر للحكومة الغابونية التي كان لها دوراً في عودة الحاج حسن جابر الى الغابون وهو خلال اليومين المقبلين سيكون في لبنان"،
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