إحياء عيد الصليب في كنيسة مار أنطونيوس الكبير في الخيام الجنوبية

أحيت بلدة الخيام الجنوبية، عيد الصليب، بقداس احتفالي أُقيم في كنيسة مار أنطونيوس الكبير للموارنة، وترأسه الأب أنطونيوس فرح، بمشاركة راهبات القلبين الأقدسين، عناصر من الكتيبة الإسبانية العاملة في قوات "اليونيفيل"، وفاعليات وحشد من المؤمنين من أبناء البلدة والجوار.
وشدّد فرح في عظته على "أهميّة عودة أهالي الخيام المسيحيين إلى بلدتهم والحفاظ على العيش المشترك"، داعيًا إلى "التمسّك بالأرض والهويّة". كما دعا المؤمنين إلى "حمل الصليب بفرح، والاتكال دائمًا على يسوع المسيح لأنّه خشبة الخلاص".
تلى القداس رتبة تبريك الماء والزياح بالصليب المقدس داخل الكنيسة وخارجها، واختُتم الاحتفال بإشعال النار كما تقتضي عادات هذا العيد وتقاليده، ومن ثمّ دُعي الجميع إلى تشارك "لقمة محبّة".
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