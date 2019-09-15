بلدية طرابلس أطلقت حملة لرفع الصور واللافتات المخالفة

أطلقت ورش ​بلدية طرابلس​ بالتعاون مع عمال شركة "لافاجيت"، حملة لنزع الصور ورفع التعديات و​اللافتات​ المخالفة التي انتشرت على الاعمدة والجدران في شوارع المدينة، وذلك بتوجيه من رئيس ​البلدية​ ​رياض يمق​.

وشدد يمق على "ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء من قبل جميع المواطنين والتجار وأصحاب ​المؤسسات السياحية​ وشركات الإعلانات وغيرها"، داعيا الجميع إلى "رفع التعديات والمخالفات تطبيقا لشعار تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية الآخرين".