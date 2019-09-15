بلدية طرابلس أطلقت حملة لرفع الصور واللافتات المخالفة

أطلقت ورش بلدية طرابلس بالتعاون مع عمال شركة "لافاجيت"، حملة لنزع الصور ورفع التعديات واللافتات المخالفة التي انتشرت على الاعمدة والجدران في شوارع المدينة، وذلك بتوجيه من رئيس البلدية رياض يمق.
وشدد يمق على "ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء من قبل جميع المواطنين والتجار وأصحاب المؤسسات السياحية وشركات الإعلانات وغيرها"، داعيا الجميع إلى "رفع التعديات والمخالفات تطبيقا لشعار تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية الآخرين".
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