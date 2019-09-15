اعتبر رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "عدم تحقيق الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ خرقا كبيرا في جدار ​العقوبات الأميركية​ على ​إيران​، سيؤدي لنتائج كارثية، إعتقادي أن محور ​المقاومة​ يفضل الحرب على الاستسلام لحرب التجويع الأميركية، المنطقة أمام أشهر صعبة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: محور المقاومة يفضل الحرب على الاستسلام لحرب التجويع الأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.