رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "تحديات وجود ​لبنان​ تكبر يوما بعد يوم لان الموازين السياسية والاقتصادية المحيطة وفي الداخل تجعل من حلم ​الاستقلال​ والسيادة والازدهار مع الاقتراب الذكرى المئوية للبنان الكبير تضمحل اذا ما حدثت معجزة لكنني لست من الذين يؤمنون بالتبصير او تفسير الاحلام لذلك انظر بحزن على احلام ترحل".

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كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: حلم الاستقلال والسيادة والازدهار يضمحل إلا إذا حدثت معجزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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