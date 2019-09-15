الكرملين: السعودية لم تطلب مساعدة روسيا عقب الهجوم على منشأتي النفط

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "​الكرملين​" ​دميتري بيسكوف​، أنّ "​السعودية​ لم تطلب مساعدة من ​روسيا​ بعد الهجوم على منشأتي ​النفط​ التابعتين لشركة "أرامكو" في السعودية".

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