خارجية الإمارات: سنواصل الوفاء بالتزامنا بتقديم المساعدات للشعب اليمني

أعلنت مديرة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية ​الإمارات​ية، هند مانع العتيبة، أنّ "الإمارات ستواصل جهودها لحثّ الدول الأعضاء في ​الأمم المتحدة​ على مواجهة التحديات الأكثر إلحاحًا المتعلّقة بالاستقرار والأمن في المنطقة"، مؤكّدةً "التزام الإمارات ودعمها الدائم للمبادرات الّتي تقودها الأمم المتحدة ولجدول أعمال الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة، لبناء عالم أكثر سلامًا وتسامحًا".

وشدّدت على أنّ "الإمارات ستواصل الوفاء بالتزامها بتقديم المساعدات للشعب ​اليمن​ي لهذا العام، لتكون بذلك واحدة من أهمّ الدول المقدمة للمعونات الإنسانية والمساعدات الإنمائية في اليمن".

وسيترأس وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أكبر وفد إماراتي يشارك في ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​.