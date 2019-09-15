أعلنت مديرة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية الإماراتية، هند مانع العتيبة، أنّ "الإمارات ستواصل جهودها لحثّ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على مواجهة التحديات الأكثر إلحاحًا المتعلّقة بالاستقرار والأمن في المنطقة"، مؤكّدةً "التزام الإمارات ودعمها الدائم للمبادرات الّتي تقودها الأمم المتحدة ولجدول أعمال الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة، لبناء عالم أكثر سلامًا وتسامحًا".
وشدّدت على أنّ "الإمارات ستواصل الوفاء بالتزامها بتقديم المساعدات للشعب اليمني لهذا العام، لتكون بذلك واحدة من أهمّ الدول المقدمة للمعونات الإنسانية والمساعدات الإنمائية في اليمن".
وسيترأس وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أكبر وفد إماراتي يشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية الإمارات: سنواصل الوفاء بالتزامنا بتقديم المساعدات للشعب اليمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.