رئيس الوزراء المصري: اقتصاد البلاد سينمو 8 بالمئة سنويا بحلول 2022

أعلن رئيس الوزراء المصري ​مصطفى مدبولي​، في اجتماع لمحافظي البنوك المركزية العربية، أنّ "بلاده تستهدف رفع النمو الاقتصادي بشكل تدريجي، وتتوقّع أن تحقّق معدّل نمو سنويًّا يبلغ ثمانية بالمئة بحلول عام 2022".

ولفت إلى أنّ "العالم يشهد العديد من المتغيرات والتحديات الاقتصاديّة والسياسيّة الّتي تواجه معظم مناطق العالم، وما لها بالطبع من انعكاسات وآثار على مسيرة برامج النمو والتنمية في كثير من مجموعات الدول، بخاصّة الدول النامية ومجموعة الدول ذات الاقتصادات الناشئة والصاعدة، كما أنّ هناك حالة من التباطؤ تخيّم على أجواء النمو الاقتصادي العالمي، بسبب تصاعد حدّة التوترات التجاريّة بين أكبر قوتين تجاريتين في العالم".

وكان قد أوضح في وقت سابق، أنّ "الناتج المحلي الإجمالي نما 5.6 بالمئة في السنة المالية 2018-2019".