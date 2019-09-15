خارجية بريطانيا: الهجوم على منشآت النفط بالسعودية محاولة طائشة لتعطيل إمدادات النفط العالمية

شدّد وزير ​الخارجية البريطانية​ دومينيك راب، على أنّ "الهجوم على منشأتي ​النفط​ التابعتين لشركة "أرامكو" في ​السعودية​، محاولة طائشة للإضرار بالأمن الإقليمي، ولتعطيل إمدادات النفط العالمية".

ولفت إلى "أنّنيناقشت تداعيات الهجوم على منشأتي شركة "أرامكو" مع وزير الخارجية الأميركية ​مايك بومبيو​".

وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية السعودية يوم أمس السبت، أنّ "فرق الأمن الصناعي في شركة "أرامكو" سيطرت على حريقين في معملين تابعين للشركة في محافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار "درون".

بعدها، نقلت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، عن المتحدث الرسمي باسم "الحوثيين" إشارته إلى أنّ "المتمردين المدعومين من إيران نفّذوا عمليّة هجوميّة واسعة بعشر طائرات مسيّرة استهدفت مصفاتي بقيق وخريص التابعتين لشركة "أرامكو" في شرق السعودية".