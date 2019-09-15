مسؤول ايراني: الاوروبيون يسعون وراء اتفاق نووي بلا تكلفة

اكد رئيس لجنة الامن القومي و​السياسة​ الخارجية في ​مجلس الشورى​ الاسلامي مجتبى ذوالنوري ان "الاوروبيين يسعون من اجل اتفاق نووي بلا تكلفة"، مشيراً إلى أنه "كان من المقرر ازالة الحظر النووي في اطار ​الاتفاق النووي​ ولهذا السبب تسعى ​ايران​ لاستيفاء حقوقها الاساسية، وكانت قد صبرت عاما بعد الاتفاق النووي وشرعت من ثم بخفض التزاماتها شيئا فشيئا وبالتالي اضطرت ​اوروبا​ للعودة الى رشدها، وان منح ائتمان بقيمة 15 مليار ​دولار​ هو كالبيع المسبق للنفط".

واشار الى ان "حجم التبادل التجاري بين اوروبا و​اميركا​ يبلغ تريليون دولار سنويا في حين ان حجم التبادل التجاري بين اوروبا وايران يبلغ 20 مليار دولار كحد اقصى"، لافتاً إلى أن "الاوروبيين لا يمتلكون الارادة اللازمة لتنفيذ التزاماتهم في الاتفاق النووي".