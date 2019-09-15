سفينة "أوشن فايكينغ" تستعد للعودة إلى ليبيا للقيام بعمليات إنقاذ مهاجرين

تستعدّ سفينة "أوشن فايكينغ" الناشطة في المجال الإنساني، للعودة إلى قبالة ليبيا، للقيام بعمليات إنقاذ مهاجرين في البحر، بعد أن أنزلت 82 مهاجرًا على ساحل جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.
وكانت قد شكّلت موافقة سلطات روما يوم السبت على إنزال المهاجرين، بعد اتفاق أوروبي على تقاسم المهاجرين، منعطفًا سياسيًّا للحكومة الإيطالية الجديدة وخروجًا عن سياسة وزير الداخلية الأسبق ماتيو سالفيني، الّذي كان قد أغلق الموانئ الإيطالية أمام سفن انقاذ المهاجرين.
وقد تولّت السلطات الإيطالية التثبّت من هويّات المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء الإفريقية، كما أُجريت عليهم فحوص طبيّة.
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