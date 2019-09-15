سفينة "أوشن فايكينغ" تستعد للعودة إلى ليبيا للقيام بعمليات إنقاذ مهاجرين

تستعدّ سفينة "أوشن فايكينغ" الناشطة في المجال الإنساني، للعودة إلى قبالة ​ليبيا​، للقيام بعمليات إنقاذ مهاجرين في البحر، بعد أن أنزلت 82 مهاجرًا على ساحل جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

وكانت قد شكّلت موافقة سلطات روما يوم السبت على إنزال ​المهاجرين​، بعد اتفاق أوروبي على تقاسم المهاجرين، منعطفًا سياسيًّا للحكومة الإيطالية الجديدة وخروجًا عن سياسة وزير الداخلية الأسبق ​ماتيو سالفيني​، الّذي كان قد أغلق الموانئ الإيطالية أمام سفن انقاذ المهاجرين.

وقد تولّت السلطات الإيطالية التثبّت من هويّات المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء الإفريقية، كما أُجريت عليهم فحوص طبيّة.