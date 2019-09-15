مقتل 11 شخصا إثر تحطم وغرق زورق سياحي جنوب شرق الهند

أفادت وكالة "ANI" ​الهند​ية للأنباء عن "مقتل 11 شخصا إثر تحطم وغرق زورق سياحي، كان يقل مجموعة من السائحين في جنوب شرق الهند"، موضحةً أن "الحادث وقع في نهر غودافاري في ديبيباتنام، بمنطقة شرق جودافاري، في ولاية أندرا براديش الواقعة على الشاطئ الجنوبي الشرقي للهند المطل على خليج البنغال".

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