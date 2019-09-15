أفادت وكالة "ANI" الهندية للأنباء عن "مقتل 11 شخصا إثر تحطم وغرق زورق سياحي، كان يقل مجموعة من السائحين في جنوب شرق الهند"، موضحةً أن "الحادث وقع في نهر غودافاري في ديبيباتنام، بمنطقة شرق جودافاري، في ولاية أندرا براديش الواقعة على الشاطئ الجنوبي الشرقي للهند المطل على خليج البنغال".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 11 شخصا إثر تحطم وغرق زورق سياحي جنوب شرق الهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.