شكرا لقرائتكم خبر عن داعية سلفى محذرا من الإخوان: ينفذون مخططات خارجية لتدمير الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر محمود عبد الرازق الرضوانى، الداعية السلفى، من خطر جماعة الإخوان وما تمثله من تدمير وخراب فى الدول، موضحًا أن جماعة الإخوان الإرهابية تنفذ مخططا خارجيا لتدمير البلاد، وهذه الجماعة عدو لكل المصريين، لأنهم مجموعة من المخربين، وإحداث الوقيعة بين الشعب والحكومة والمسئولين، ومحاولة التشكيك فى كل الأمور، من أجل التأثير على كل الإنجازات.

وأضاف الداعية السلفى، عبر موقعه، أن الإخوان الإرهابية تسعى دائما لإحداث حالة التشكيك والإحباط فى كل الانجازات التى تتم، لافتا أن هذه الجماعة تسعى لهدم الدولة، من خلال تنفيذ المخططات الخارجية التى تنفذها الجماعة، وخاصة أن الرئيس السيسى واجه كل هذه المخططات الإرهابية فى البلاد، وهذه الجماعة الإرهابية، هم مجموعة من الخوارج لا يسعون إلا للتخريب، وهم ألعوبة فى يد الخارج، لتدمير الدول العربية.

وكان محمد عبد الرازق الرضوانى، الداعية السلفى، شن هجوما ضد جماعة الإخوان الإرهابية، واصفا إياهم بأنهم خوارج العصر وأعداء للأمة الإسلامية، وهى جماعة السوء منذ نشأتها على يد حسن البنا إلى ما قبل الثورات فى البلدان العربية، وأنهم تكفيرى، عمل على سفك الدماء، وقتل المواطنين وإرهابهم، لافتا أن كل قنواتهم مكملين والشرق، غرضهم هو هدم الدولة المصرية، ويقومون بترويج الأكاذيب من أجل خدمة الجماعة وتدمير الوطن.