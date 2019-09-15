شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال يستقبل غدا رئيس مجلس الأمة الكويتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، غدا الاثنين، مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتى، والوفد المرافق له، بمكتبه بمجلس النواب، بحضور السيد الشريف وكيل أول البرلمان.

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ويناقش اللقاء تدعيم العلاقات البرلمانية بين مجلس النواب المصرى ومجلس الأمة الكويتى، والأحداث التى تمر بالمنطقة وكيفية تدعيم العلاقات بين البرلمانين فى الإطار الذى يخدم مصلحة البلدين والأمة العربية.

ويأتى اللقاء فى إطار التنسيق المستمر بين البلدين فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية.