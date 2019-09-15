الجزائر: ضبط مخبأ للأسلحة شرقي العاصمة

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر- (د ب أ):

أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، الأحد، بأنه تم ضبط مخبأ للأسلحة والذخيرة إثر عملية بحث وتمشيط قرب منطقة شعبة أكروب بالجباحية، في ولاية البويرة شرقي العاصمة الجزائر.

وأوضحت الوزارة أن المخبأ يحتوي على بندقية رشاشة من نوع "إف إم"، و4 بنادق صيد، وبندقية تكرارية، وقنبلة يدوية. بالإضافة إلى 233 طلقة من مختلف العيارات.

وفي سياق متصل، تم تدمير 3 قنابل تقليدية الصنع، ومخبأ للإرهابيين يحتوى على مواد متفجرة وأغراض مختلفة، إثر عمليات بحث وتفتيش بولاية المدية جنوبي العاصمة. فيما اعتقلت مفرزة أخرى عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية بومرداس شرقي العاصمة.