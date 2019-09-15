السفير الإندونيسي يبحث التعاون الثقافي مع جامعة قناة السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية – محمد عوض :

وافق الدكتور طارق راشد رحمي رئيس جامعة قناة السويس، على إقامة يوم الثقافة الإندونيسية بالجامعة خلال شهر أكتوبر المقبل، ضمن أنشطة معهد الدراسات الأفروأسيوية.

والتقى رحمي بالسفير حلمي فوزي سفير إندونيسيا بالقاهرة، بمكتبه اليوم الأحد، لمناقشة التعاون بين الجامعة والسفارة في الأنشطة الثقافية، والرؤية المستقبلية للتعاون العلمي والثقافي مع الجامعات الإندونيسية.

وقال رئيس جامعة القناة: "نبحث زيادة العلاقات العلمية مع جامعات أندونيسيا وخاصة مع بدء عمل معهد الدراسات الأفرو أسيوي".

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وقال السفير الإندونيسي: "العلاقة العلمية بين إندونيسيا وجامعة القناة بدأت عام 2005 بقسم الدراسات الأندونيسية، ووجود طلاب هنا في الجامعة ونسعى لدعم العلاقات الآن".

وأضاف: "إقبال الطلاب الإندونيسيين على الدراسة بجامعة قناة السويس فى ازدياد، خاصة مع وجود مراكز متخصصة للدراسات العليا".

وحضر اللقاء الدكتور عثمان شهاب، المستشارالتربوي والثقافي بسفارة إندونيسيا والدكتور حسن يوسف المدير التنفيذي للمعهد الأفروآسيوي والدكتور توفيق الرحمن مساعد المستشار للشئون الإدارية.