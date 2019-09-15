إحباط تهريب 6 ملايين عبوة ألعاب نارية بميناء الإسكندرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

أحبطت الأجهزة الأمنية بميناء الإسكندرية، اليوم الأحد، محاولة تهريب 6 ملايين عبوة ألعاب نارية محظور دخولها البلاد قادمة من الصين، ومخبأة داخل حاوية ورق حراري.

تلقى اللواء عزت عبدالقادر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن ميناء الإسكندرية، إخطارًا من اللواء محمد فوزى، مدير إدارة البحث الجنائي بالميناء، بورود معلومات عن قيام شركة بمحافظة الغربية، باستيراد رسالة من دولة الصين مشمولها عبارة عن "كتب وورق حراري" على غير الواقع، واحتوائها على ألعاب نارية محظور دخولها البلاد.

أكدت التحريات صحة المعلومات، وبتفتيش الحاوية بعد استئذان النيابة العامة عثر بداخلها على 6 ملايين عبوة من الشماريخ والألعاب النارية المحظور دخولها البلاد مختلفة الأحجام والأشكال، تزن 22 طن.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت نيابة ميناء الإسكندرية التحقيق.