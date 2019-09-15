الاتحاد الأوروبي: الهجوم على منشأتي (أرامكو) بالسعودية يهدد الأمن الإقليمي

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل - أ ش أ

حذرت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني، من تهديد الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط، داعية إلى أقصى درجات ضبط النفس ووقف التصعيد؛ وذلك بعد الهجوم على منشأتين نفطيتين بالسعودية الذي هدد بتعطيل إمدادات الطاقة العالمية.

وقالت موجيريني - في بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية اليوم الأحد - : "إن هجوم الأمس بطائرات مسيرة (بدون طيار) على منشأتي (أرامكو) النفطيتين في السعودية يمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن الإقليمي"، موضحة أن هذا الهجوم يقوض العمل المتواصل من أجل وقف التصعيد والحوار في وقت يتصاعد فيه التوتر بالمنطقة".