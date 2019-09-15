الرئاسة الفلسطينية تدين اجتماع الحكومة الإسرائيلية بمنطقة الأغوار

أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اجتماع الحكومة الإسرائيلية في منطقة (الأغوار) الذي عقد اليوم الأحد، مشيرًا إلى أن هذا العمل مرفوض، ولن يعطي أية شرعية للاستيطان المقام على أراضي دولة فسطين عام 1967 بما فيها القدس.

وقال أبو ردينة - في تصريح اليوم الأحد - "إن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو مصرة على المضي قدما بتقويض أي فرص لتحقيق السلام العادل

Advertisements

والدائم القائم على قرارات الشرعية الدولية وفق مبدأ حل الدولتين، من خلال نهجها الاستيطاني، سواء من خلال التهديد بفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، أو عقد اجتماعاتها على أرضنا المحتلة بصورة تخالف الشرعية الدولية والقانون الدولي".



وأضاف "كل الاستيطان المقام على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 بما فيها القدس غير شرعي، ولا يمكن

لأي أحد أن يعطيه شرعية باعتباره مخالف للقرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، لذلك سيكون مصيره الزوال كما سيزول الاحتلال بفعل صمود شعبنا وقيادته".



وتابع الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية بالقول: "على المجتمع الدولي التدخل بشكل فوري لوقف الجنون الإسرائيلي الهادف لتدمير كل أسس العملية السياسية".. مجددا التأكيد على أن الشعب الفلسطيني بقيادته الشرعية برئاسة الرئيس محمود عباس هو صاحب القرار الوحيد على أرضه، وبدون تحقيق مطالبه بالحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها (القدس) الشرقية، فلن يمكن تحقيق السلام والأمن.