ننشر رابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة في السعودية لهذا العام

يبحث المواطنون المقيمون بالمملكة العربية السعودية عن الاستعلام على صلاحية الإقامة لعام 1441 هجريًّا، للتعرف على موعد انتهاء فترة إقامتهم بالمملكة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حتى لا يتعرضوا للغرامة، وعبر رابط خدمات ابشر الجوازات السعودية يمكنك الاطلاع على صلاحية الإقامة برقم الإقامة والرخصة.

وخدمة أبشر مقدمة من قبل وزارة الداخلية من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بها "أبشر الجوازات السعودية"، وتهدف تلك الخدمة لتعريف كلا من الوافدين وأصحاب العمل والكفيل فترة الإقامة وموعد تجديدها بجانب الرسوم الخاصة بالتجديد.

وتعمل المملكة على توقيع عقوبات وغرامات مالية تقدر بقيمة 500 ريال سعودي للمرة الأولى، وغرامة مالية بقيمة 1000 ريال سعودي للمرة الثانية، على أن تزيد في المرة الثالثة بشكل كبير بجانب عقوبة الترحيل من البلاد.

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ويذكر أن السعودية تقوم بخطوات للقضاء على المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة اتجاه كل من يخالف قوانين الإقامة على أراضيها ولا يحافظوا على تجديد أوراق إقامتهم في الوقت المحدد بجانب كشف كل من لا يحمل أوراق إقامة حيث إذا وجد مواطن لن يحمل أوراق سوف يتم تعرضه للمساءلة القانونية والغرامات المالية والعقوبة التي تصل للترحيل، وذلك كونها تسعى منذ أكثر من عامين لتطبيق رؤيتها 2030، وتوفر كافة الخدمات الخاصة بها بشكل إلكتروني وذلك عبر البوابات الإلكترونية التابعة لكل وزارة، بهدف توفير الوقت الذي تتخذه الإجراءات اليدوية التقليدية فتعمل على إنهاء كافة الإجراءات بشكل إلكتروني.

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وكانت المملكة أطلقت من خلال وزارة الداخلية منذ فترة حملة "وطن بلا مخالف" بهدف التصدي لكل ما هو مخالف داخل أرض المملكة، وعلى رأسها الإقامة غير الشرعية للأفراد والوافدين داخل البلاد، سواء الإقامة داخل المملكة عن طريق كسر فيزا السياحة أو الحج، أو من خلال الإقامة بالمملكة بإقامة منتهية الصلاحية وتأخير التجديد الخاص ودفع الرسوم الخاصة بها.

لذا يجب على جميع المواطنين الوافدين بالسعودية أن يقوموا بالاستعلام عن صلاحية إقامتهم من وقت لآخر والتعرف على موعد انتهائها.

طريقة الاستعلام على أبشر

ويمكنك الاستعلام على صلاحية إقامتك من خلال بوابة أبشر عن طريق الرابط التالي https://www.absher.sa/portal/landing.html

ثم اختر "أبشر أفراد" ثم قم بتسجيل الدخول برقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق ورقم الإقامة أو رقم الرخصة أو رقم الجواز، ثم اختار خدمة الجوازات ومنها قم باختيار خدمة الإقامة ثم اختار خدمة الاستعلامات الإلكترونية عن الإقامة وإدخال رقم الهوية المراد الاستعلام عنه ورمز التحقق الظاهر أمامك وأخيرًا قم بالضغط على عرض استعلام صلاحية الإقامة 1441