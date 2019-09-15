مصرع 11 سائحًا غرقًا في الهند

أسفر تحطم وغرق زورق سياحي، كان يقل مجموعة من السائحين في جنوب شرق الهند، عن مقتل ما لا يقل عن 11 شخصًا منهم.

وقالت وكالة ANI الهندية للأنباء، إن الحادث وقع اليوم في نهر جودافاري في ديبيباتنام، بمنطقة شرق جودافاري، في ولاية أندرا براديش الواقعة على الشاطئ

الجنوبي الشرقي للهند المطل على خليج البنغال.

وأضافت الوكالة، أن الزورق كان يقل عند وقوع الحادث، 61 شخصًا.

ولم تحدد بعد أسباب وملابسات الواقعة، وكذلك لم ترد تفاصيل عن مصير بقية الركاب.