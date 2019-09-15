أسفر تحطم وغرق زورق سياحي، كان يقل مجموعة من السائحين في جنوب شرق الهند، عن مقتل ما لا يقل عن 11 شخصًا منهم.
وقالت وكالة ANI الهندية للأنباء، إن الحادث وقع اليوم في نهر جودافاري في ديبيباتنام، بمنطقة شرق جودافاري، في ولاية أندرا براديش الواقعة على الشاطئالجنوبي الشرقي للهند المطل على خليج البنغال.
وأضافت الوكالة، أن الزورق كان يقل عند وقوع الحادث، 61 شخصًا.
ولم تحدد بعد أسباب وملابسات الواقعة، وكذلك لم ترد تفاصيل عن مصير بقية الركاب.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 11 سائحًا غرقًا في الهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.