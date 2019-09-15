الاتحاد الأوروبي: الهجوم على منشأتي "أرامكو السعودية" تهديد لأمن المنطقة

أكد الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد، أن الهجوم الذي استهدف منشأتين تابعتين لشركة أرامكو السعودية، أمس السبت، يشكل تهديداً حقيقياً لأمن المنطقة ويقوض الجهود الرامية لتهدئة التوترات، وشدد في الوقت نفسه على ضرورة الكشف بوضوح عمن يقف وراء الهجوم.
وقال متحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد، في بيان، إن "الهجوم الذي وقع أمس بطائرات مسيرة على منشأتين نفطيتين تابعتين لأرامكو في السعودية يمثل تهديداً حقيقياً للأمن القومي"، معرباً عن تعاطفه مع السلطات والشعب في المملكة.
وأضاف المتحدث: "من المهم كشف الحقائق وتحديد المسؤولية عن هذا الهجوم المؤسف"، وطالب بـ "أقصى درجات ضبط النفس وخفض التصعيد".
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