كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء البريطاني يشبه نفسه بـ"هالك الخارق" ! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قارن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نفسه بـ " هالك" في مقابلة صحفية مع "ذي ميلاون صنداي" تؤكد عزمه على إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل.

يواجه رئيس الوزراء عقبات قانونية وسياسية كبيرة، لكنه صرح للصحيفة بأنه ملتزم بالموعد النهائي المحدد في 31 أكتوبر بغض النظر عن ماهية ذلك.

لا يزال جونسون يواجه تحدي رغم أن البرلمان أقر قانونًا يلزمه بالسعي إلى تمديد مهلة 31 أكتوبر إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول منتصف أكتوبر. لقد فقد أغلبيته العاملة في البرلمان وأخبرته أعلى محكمة في اسكتلندا أن قرار تعليق البرلمان غير قانوني.

يصور جونسون نفسه بأنه أكثر شجاعة وإقتناعًا من أي وقت مضى بأن بريطانيا سوف تنفصل عن الاتحاد الأوروبي في نهاية شهر أكتوبر.

سوف يعقد اجتماعًا في لوكسمبورج يوم الاثنين مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود جونكر لمحاولة تعديل الدعم الإيرلندي الذي كان نقطة الخلاف الرئيسية، لكن لا يبدووا ان قادة الاتحاد الأوروبي قد تأثروا حتى الآن باستدعاء جونسون ل "هالك المدمر".

وقال منسق البرلمان الأوروبي في الاتحاد الأوروبي، غي فيرهوفشتات، إن التعليقات أظهرت نقصًا في النضج.

و غرد عبر تويتر قائلا "حتى بالنسبة لمعايير ترامب فإن مقارنة هالك طفولية.. هل من المفترض أن يخاف الاتحاد الأوروبي من هذا؟ هل يتأثر الجمهور البريطاني؟"

كما أعرب جونكر، الذي قلل من آماله في تحقيق انفراجة في اجتماع الاثنين، عن قلقه من أن الكثير من الناس في بريطانيا يشعرون بان رحيل بريطاني دون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي سيكون أمرًا إيجابيًا.

وقال في مقابلة مع راديو دويتشلاندفانك الالماني "ستحدث فوضى رهيبة.. وسنحتاج إلى سنوات لإعادة ترتيب الأمور. وأي شخص يحب بلده، وأفترض أنه لا يزال هناك وطنيون في بريطانيا، لا يتمنوا لبلادهم مثل هذا المصير".

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يلوح، الموعد النهائي في 31 أكتوبر، في الأفق لأن جونسون لم يقل إنه سيسعى لتمديد فترة أخرى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، على الرغم من التشريع الذي أقره البرلمان قبل فترة وجيزة من تعليقه.

ستصدر المحكمة العليا في بريطانيا هذا الأسبوع قرارًا بشأن ما إذا كان جونسون قد تجاوز القانون عندما أغلق الهيئة التشريعية لخمسة أسابيع حاسمة.

يستمر جونسون أيضًا في الاستهجان من رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون، الذي دعا إلى استفتاء عام 2016 بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال كاميرون في مقابلة نُشرت يوم الأحد إن جونسون لم يؤمن حقًا بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عندما قاد الحملة لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كان كاميرون يتوقع مساعدة جونسون خلال الحملة التي خاضها بصعوبة.

يقول كاميرون عن جونسون: "الاستنتاج الذي توصلت اليه هو أنه خاطر بنتيجة لم يؤمن بها لأنها ستساعده في حياته السياسية".

قال كاميرون في مقابلة نشرت يوم السبت إنه يفكر في عواقب استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "كل يوم" ويخشى "بشكل يائس" بشأن ما سيحدث بعد ذلك.

وتابع: "أشعر بالأسف العميق للنتيجة وأقبل فشل منهجي.. ساهمت القرارات التي اتخذتها في هذا الفشل. لقد فشلت".

واعترف بأن الكثير من الناس يلومونه على انقسامات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تعمقت منذ الاستفتاء وانهم لن يغفروا له، لكنه دافع عن قراره بالدعوة للتصويت.

وكان قد تحدث إلى صحيفة التايمز للترويج لمذكراته التي ستنشر قريبًا. وقد استقال كاميرون، الذي دعم البقاء في الاتحاد الأوروبي، في صباح اليوم التالي لاستفتاء عام 2016. لقد ظل بعيدا عن السياسة الانتخابية منذ ذلك الحين وبقي بعيدا عن الأنظار العامة.

