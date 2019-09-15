اختطاف سيارة أجرة في الدارالبيضاء يثير قلق البيضاويين – التفاصيل

تعرض سائق سيارة أجرة صغيرة، الخميس الماضي، في مدينة الدارالبيضاء، إلى سرقة سيارته من لدن أشخاص مجهولين.
وأكد مصدر نقابي في حديثه لـ”اليوم 24″، أن سرقة سيارة الأجرة الصغيرة تمت، يوم الخميس الماضي، في “تادرات”، بعدما أقل سائقها شخصين، ما بين الساعة الخامسة، والسادسة مساء، اللذين عمد إلى الاعتداء عليه، والاستيلاء على السيارة، التي تحمل رقم 7638.
وأضاف المصدر ذاته أن سائقي سيارات الأجرة يتعرضون بين الفينة، والأخرى إلى عمليات سرقة، أحيانا تكون خطيرة على سلامتهم، وزبائنهم.
يذكر أن عددا من المواطنين في الدارالبيضاء عبروا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن مخاوفهم من أن يستغل هؤلاء اللصوص سيارة الأجرة، لسرقتهم، وتعريض حياتهم للخطر.
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