كأس العالم لكرة السلة.. إسبانيا تتربع على عرش العالم للمرة الثانية في تاريخها

توج المنتخب الإسباني لكرة السلة، اليوم الأحد، بلقب كأس العالم للعبة، بعد تغلبه في المباراة النهائية على نظيره الأجنتيني (95_75)، بقاعة ووكيسونغ أرينا، بالعاصمة الصينية، بيكين.

وتفوق المنتخب الإسباني على الأرجنتين، على مدار الأشواط الأربعة للمواجهة، إذ أنهى الشوط الأول لصالحه بنتيجة 23_14، كما حسم الثاني بحصة 20_17.

وواصل الإسبان هيمنتهم على المباراة، بفوزهم بشوطها الثالث بحصة 23_16، قبل أن ينهوا رابع الأشواط بنتيجة 29_28، لتنتهي المواجهة بمجموع 95_75، لصالح منتخب إسبانيا، الذي تربع على عرش سلة العالم.

ورفع المنتخب الإسباني رصيده إلى لقبين في بطولة العالم، بعدما توج بالأول عام 2006، في اليابان، عقب تغلبه على اليونان في المباراة النهائية بنتيجة 70_47.

من جهة أخرى تمكن المنتخب الفرنسي، من حسم صراع المركز الثالث لصالحه، بعد تغلبه في لقاء الترتيب على منتخب أستراليا، بحصة 67_59.