بسبب الإصابة.. فوزير يغيب ثلاثة أسابيع عن الرائد

يغيب محمد فوزير، المحترف في صفوف نادي الرائد السعودي لكرة القدم، عن فريقه في الفترة المقبلة، بسبب إصابة تعرض لها على مستوى عضلة الفخذ.

وأُصيب فوزير في تدريبات فريقه، أول أمس الجمعة، إذ لم يعد قادرا على مواصلة التدريبات، ما فرض خضوعه لفحوصات طبية، أكدت حاجته إلى الراحة لفترة تتراوح ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وغاب فوزير، البالغ من العمر 27 سنة، عن مباراة فريقه أمام مضيفه أبها، أمس السبت، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة، علما أن جلال الداودي وقع للرائد، بينما سجل أمين عطوشي لأبها.

ولن يكون بمقدور الرائد الاستفادة من خدمات فوزير، في مبارياته الثلاث المقبلة برسم الدوري السعودي أمام كل من التعاون، والفيحاء، والفتح على التوالي.