بشرى للمسافرين.. الأمن يستغني عن ورقة البيانات في المعابر الحدودية

كشفت معطيات حديثة أن المديرية العامة للأمن الوطني، قررت الاستغناء عن استمارة المعلومات، التي يعبئها المسافرون في البوابات الحدودية للمملكة.

وأوضحت مصادر ل”اليوم24″ أن القرار الحديث، الذي تم تعميمه على رجال الشرطة، ينتظر أن يتم بدأ العمل بع ابتداءا من غد الإثنين.

يشار إلى أن المغرب من بين الدول التي لا زالت تحتفظ ببطاقة تعبئة البيانات في البوابات الحدودية، من مطارات وموانئ ومعابر، وهي البطاقات التي تخلت عنها دول أوروبية منذ سنوات عديد، مستبدلة نظامها بأنظمة إلكترونية للتحقق من البيانات.