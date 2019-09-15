السريع يستقبل المولودية لإنهاء سلسلة التعادلات بين الفريقين

يستقبل فريق سريع واد زم، مساء اليوم الأحد، ضيفه مولودية وجدة، ضمن مباريات الجولة الأولى من البطولة الاحترافية، في موسمها الجديد.

ويبحث السريع عن الفوز لتأكيد تأهله إلى ثمن نهائي كأس العرش، بعدما دك شباك شباب قصبة تادلة بثلاثية نظيفة، بينما يسعى أبناء المدرب الجزائري عبد الحق بنشيخة إلى الهدف نفسه، خصوصا بعد مغادرة الفريق الكأس الفضية من سدس عشر النهائي أمام الفتح الرباطي.

وسيطر التعادل على المواجهات السابقة بين الفريقين، بدءا من منافسات القسم الوطني الثاني، موسم 2017/2016، حيث انتهت مواجهة الأسبوع الثاني عشر في واد زم بالتعادل السلبي، قبل أن تتكرر النتيجة ذاتها في مواجهة الإياب في مدينة وجدة.

وفي الموسم الماضي، خلصت مباراة الفريقين برسم الجولة السابعة من القسم الأول للبطولة الاحترافية، خلصت إلى التعادل الإيجابي بهدف لمثله، بالملعب البلدي بواد زم، ثم تعادلا سلبا ضمن مباريات الأسبوع 22 في الموسم نفسه.