أسماء المرابط.. الكاتبة والباحثة في قضايا الإسلام تعلن مغادرتها المغرب

بشكل مفاجئ، أعلنت أسماء المرابط، الباحثة، والكاتبة المغربية في الشؤون الإسلامية، عن مغادرتها المغرب.

وقالت أسماء المرابط المستقيلة من الرابطة المحمدية للعلماء، في تدوينة لها، على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي،”فايسبوك”، اليوم الأحد:” في طريقي إلى سفر طويل و إقامة خارج الوطن ..، محطة جديدة في حياتي لمدة لا يعلمها إلى الله”، مضيفة،” حب هذا الوطن لن يفارقني..”.

وتفاعل محبوها مع خبر هجرتها، معبرين عن أسفهم لذلك، متسائلين: “هل تعد هجرة الباحثة والكاتبة أسماء لمرابط، خسارة ستنضاف إلى نزيف الطاقات التي تغادر الوطن؟”.

وكانت الكاتبة أسماء المرابط، أثارت الجدل، بسبب عديد من مؤلفتها، مثل “القرآن والنساء: قراءة للتحرر”، و”النساء والرجال في القرآن: أية مساواة”.

وقدمت لمرابط استقالتها من الرابطة المحمدية للعلماء، في شهر مارس 2018، مباشرة بعد خروجها بتصريحات، تطالب فيها بتدخل ملكي، من أجل إقرار مساواة في الإرث بين الرجال، والنساء، فيما عرفت في كتبها بالدفاع عن المساواة بين الرجال، والنساء، من منظور ديني، وهو ما شرحته باستفاضة في كتابها “المساواة بين الرجال والنساء في القرآن الكريم”.