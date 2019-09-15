حوادث الهند: مصرع 12 شخصا وفقدان 25 في انقلاب قارب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي 12 شخصا مصارعهم، وأعلن عن 25 آخرين في عداد المفقودين، اليوم الأحد، في انقلاب قارب في نهر جنوبي الهند.
قال وزير الداخلية في ولاية أندرا براديش، م. سوتشاريتا، إن 61 شخصًا، بينهم 50 راكبًا و 11 من أفراد الطاقم، جميعهم من الهنود، كانوا على متن القارب عندما انقلب على نهر غودافاري اليوم.
وتجري حاليا عملية بحث لمحاولة العثور على مفقودين.
وقال سوتشاريتا إنه تم إنقاذ 24 شخصًا حتى الآن بينما فقد 25 آخرون.
وقع الحادث بالقرب من قرية كاتشولورو في منطقة غودافاري الشرقية، على بعد 380 كيلومترا شرقي عاصمة الولاية، حيدر أباد.
كان القارب متوجها من سينغانبالي إلى بابيكوندالو، وهي منطقة سياحية مشهورة.
وقال سوتشاريتا إن القوارب السياحية مُنعت من العمل في أعقاب الفيضان الأخير للنهر ولم يتضح كيف تمكن القارب الذي انقلب من إخراج السياح.
وأضاف سوتشاريتا "سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجناة".
بجانب السياحة، يعتمد سكان المنطقة على القوارب والعبارات للسفر بين القرى على ضفاف غودافاري.
يذكر أنه في أيار/ مايو من العام الماضي، 2018، لقي 30 شخصا مصارعهم في انقلاب قارب مماثل يقل سكانا محليين بالقرب من الحادث الذي وقع اليوم.
وبعد بضعة أشهر، اشتعلت النيران في قارب على متنه 80 سائحًا عندما انفجرت أسطوانة غاز طهي، لكن لم تقع إصابات.
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