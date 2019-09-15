"فيسبوك" تخضع لمساءلة حول عملتها الرقمية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعتزم الجهات التنظيمية الدولية، مساءلة عملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حول عملته الرقمية "ليبرا"، اليوم الإثنين، وسط قلق متصاعد بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن التهديد الذي قد تمثله العملة الرقمية للاستقرار المالي، بحسب ما أفادته صحيفة "فايننشال تايمز".

وقالت الصحيفة إن مسؤولين في 26 بنكا مركزيا من بينها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وبنك إنجلترا سيجتمعون مع ممثلين للعملة في بازل يوم الاثنين.

وتابعت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أنه جرى توجيه الدعوة لمؤسسي "ليبرا" للرد على أسئلة مهمة عن نطاق العملة و تصميمها.

ولم تعقب "فيسبوك" حتى الآن على الموضوع.

وانتقدت دول من بينها فرنسا وألمانيا علنا مشروع "ليبرا" وقالت إنه يشكل تهديدا لسيادة دول الاتحاد الأوروبي.