شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيسيف توزع مساعدات خاصة بالنظافة الشخصية شمال الضالع والان مع التفاصيل

قامت الفرق الميدانية التابعة لمنظمة الطفولة "اليونيسف" صباح اليوم الأحد، أيلول 15، 2019 بتوزيع عدد من السلل الخاصة بالنظافة الشخصية والمنزلية، لأهالي مناطق حجر السفلى بشمال محافظة الضالع جنوبي اليمن.

و بحسب مصادر محلية فقد بدأ الفريق التوزيع لقرى المشاريح والمرياح وعُقيب، كمرحلة أولى، على أن يتم استكمال باقي قرى حجر السفلى يوم غد وبعد غد.

وقالت المصادر إن الفرق رصدت أكثر من 1200 سلة سيتم بها استهداف أغلب الأسر النازحة والفقيرة في كل قرية بمناطق حجر.

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هذا ويعيش أهالي منطقة حجر بشكل عام حالة من الحصار تفرضه المليشيات الحوثية منذ بدء المواجهات مع القوات المشتركة شمال الضالع.

وأجبر قصف المليشيات بعض الأهالي إلى النزوح، فيما يعيش البعض الأخر تحت وطأة الحصار والقصف، الأمر الذي جعلهم بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية.